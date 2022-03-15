Госдума отправит военнообязанных депутатов на регулярные сборы

Военнообязанные депутаты Госдумы, а также их помощники и работники аппарата в начале июня 2022 года пройдут регулярные учебно-методические сборы, сообщает РИА Новости.

«Комитетом ГД по обороне достигнута предварительная договоренность с Минобороны России о проведении в период с 6 по 10 июня 2022 года учебно-методических сборов с военнообязанными депутатами ГД VIII созыва, их помощниками и государственными гражданскими служащими аппарата ГД — офицерами запаса», — сказано в сообщении депутатам.

Другой источник агентства уточнил, что сборы пройдут по указу, подписанному Президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которому депутаты принимают участие в учебно-методических военных мероприятиях раз в три года, т.е. один раз в каждый созыв Госдумы.

В феврале этого года глава государства подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году.