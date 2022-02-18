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Политика
18 февраля 2022  23:37

Путин подписал ежегодный указ о призыве резервистов на военные сборы

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Президент Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы 2022 года. Документ размещен на портале правовой информации.

«Призывать в 2022 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в ВС РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — сказано в документе. 

Указ начал действовать с сегодняшнего дня. Мероприятия являются плановыми и проводятся для совершенствования боевой выучки резервистов.  

#Владимир Путин
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