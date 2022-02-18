Путин подписал ежегодный указ о призыве резервистов на военные сборы

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы 2022 года. Документ размещен на портале правовой информации.

«Призывать в 2022 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в ВС РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — сказано в документе.

Указ начал действовать с сегодняшнего дня. Мероприятия являются плановыми и проводятся для совершенствования боевой выучки резервистов.