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Общество 20 февраля 2025 06:30

В Госдуме сообщили, какая выплата вырастет с 1 марта

В Госдуме сообщили, какая выплата вырастет с 1 марта
Фото: © «Татар-информ»

В России с 1 марта вырастет пособие по беременности и родам для женщин, которые были уволены с работы в связи с ликвидацией предприятия. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Никита Чаплин.

«Вместо прежних 920 рублей пособие теперь будет равно прожиточному минимуму в регионе», – сказал Чаплин в беседе с RT.

По мнению парламентария, такая мера позволит будущим мамам чувствовать себя более защищёнными в трудной жизненной ситуации.

Ранее сообщалось, что в России с апреля на 14,75% проиндексируют социальные пенсии. Эта мера коснется 4,2 млн граждан страны.

#выплаты #Госдума #беременность и роды
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