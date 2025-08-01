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Политика 1 августа 2025 22:40

В Госдуме сочли заявление Трампа об атомных подлодках попыткой давления на Россию

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Заявление Президента США Дональда Трампа о направлении двух атомных подводных лодок в «соответствующие регионы» носит характер политического запугивания, а не представляет собой реальную угрозу для России. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, его слова приводит ТАСС.

Водолацкий отметил, что причины столь резкой реакции Трампа на высказывания заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева остаются неясными. Депутат отметил, что подобные шаги лишь подчеркивают стремление Вашингтона демонстрировать силу и «ядерную дубинку».

Он подчеркнул, что на Россию такие методы не действуют – те, кто ранее пытался ее запугивать, в итоге приезжали в Кремль и подписывали договоры о сотрудничестве.

Ранее «Татар-информ» писал, что Трамп сообщил о распоряжении перебросить американские подлодки якобы в ответ на «чрезвычайно провокационные» заявления Дмитрия Медведева.

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#атомная подводная лодка #Дональд Трамп #Дмитрий Медведев
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