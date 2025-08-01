Трамп отдал приказ о перемещении атомных подводных лодок в ответ на заявления Медведева

Президент США Дональд Трамп сообщил о своем решении отправить две американские атомные подводные лодки в «надлежащие районы». Его слова приводит ТАСС.

Это решение он принял в ответ на заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, которые Трамп охарактеризовал как «чрезвычайно провокационные».

В своем сообщении на платформе Truth Social он отметил, что приказал переместить подводные лодки на случай, если за этими подстрекательскими заявлениями кроется нечто большее. В то же время Пентагон пока не предоставил комментариев по поводу направления подводных лодок.