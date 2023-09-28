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В Госдуме собираются освободить доходы добровольцев СВО от НДФЛ
Доходы добровольцев специальной военной операции планируется освободить от обязанности уплачивать налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий законопроект Государственная Дума РФ может принять уже в октябре, пишет газета «Известия».
Проект поправок в часть вторую Налогового кодекса РФ разработала группа депутатов и сенаторов от партии «Единая Россия», его поддержало Правительство страны.
Льготы предполагается ввести для тех, кто заключил контракт о пребывании в добровольческих формированиях, в том числе в тех, которые относятся к ведению Росгвардии. Помимо НДФЛ, их планируется освободить от уплаты государственной пошлины за выдачу паспорта РФ и водительского удостоверения при утрате или негодности этих документов.
Один из авторов инициативы — депутат Госдумы Анатолий Выборный объяснил изданию, что аналогичные льготы уже действуют в отношении военных.
«Этим законопроектом мы синхронизируем правовые подходы в отношении тех, кто заключил контракт с Минобороны, и сотрудников Росгвардии, в составе которой сегодня присутствуют также бойцы ОМОНа, СОБРа и других структур», — подчеркнул парламентарий.
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