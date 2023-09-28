В Госдуме собираются освободить доходы добровольцев СВО от НДФЛ

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Доходы добровольцев специальной военной операции планируется освободить от обязанности уплачивать налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий законопроект Государственная Дума РФ может принять уже в октябре, пишет газета «Известия».

Проект поправок в часть вторую Налогового кодекса РФ разработала группа депутатов и сенаторов от партии «Единая Россия», его поддержало Правительство страны.

Льготы предполагается ввести для тех, кто заключил контракт о пребывании в добровольческих формированиях, в том числе в тех, которые относятся к ведению Росгвардии. Помимо НДФЛ, их планируется освободить от уплаты государственной пошлины за выдачу паспорта РФ и водительского удостоверения при утрате или негодности этих документов.

Один из авторов инициативы — депутат Госдумы Анатолий Выборный объяснил изданию, что аналогичные льготы уже действуют в отношении военных.

«Этим законопроектом мы синхронизируем правовые подходы в отношении тех, кто заключил контракт с Минобороны, и сотрудников Росгвардии, в составе которой сегодня присутствуют также бойцы ОМОНа, СОБРа и других структур», — подчеркнул парламентарий.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.