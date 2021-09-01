В Госдуме РФ предложили ввести пособие для овдовевших пенсионеров

Депутат Государственной думы РФ Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением назначить специальные выплаты для овдовевших пенсионеров, сообщает РИА Новости.

Сухарев считает, что в пожилых парах после смерти одного из супругов, у другого, как правило, возникают финансовые трудности.

Он также отметил, что введение нового пособия поможет адаптации пенсионеров к новым условиям жизни.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трех лет», — отметил депутат в своем письме к Котякову.

Ранее депутат Госдумы РФ Василий Власов предложил ввести пособие для пенсионеров за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции, о чем сообщало ИА «Татар-информ».