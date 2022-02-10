Комитет Госдумы может рассмотреть обращение к Путину о признании ЛНР и ДНР 15 февраля

Проект обращения КПРФ к Президенту России Владимиру Путину, касающийся необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР, может быть рассмотрен на заседании профильного комитета Госдумы уже 15 февраля. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Он уточнил, что после рассмотрения в комитете документ будет направлен в Совет Думы.

«Будет комитет, скорее всего, 15 [февраля] обсуждать и дальше выносить на Совет Думы», — заявил Калашников, являющийся одним из авторов проекта.

По его словам, другие фракции в Госдуме, кроме партии «Справедливая Россия — За правду», не отреагировали на документ. «Пока никакая [реакция от фракций] не поступает, кроме „Справедливой России“. Они кое-что прислали нам, такое половинчатое решение. Кое с чем они согласны, кое с чем нет», — заявил собеседник агентства.

Проект обращения к Президенту России Владимиру Путину был внесен на рассмотрение Госдумы лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и депутатами фракции.