В Госдуме рассказали о преимуществах нового национального мессенджера

В России появится новый национальный мессенджер, который будет интегрирован с государственными службами, банками и операторами связи. Будущий сервис обеспечит пользователям не только удобство, но и высокий уровень безопасности. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru.

Депутат пояснил, что платформа будет связана с «Госуслугами», банковскими структурами, поставщиками коммунальных услуг и сотовыми операторами. Она позволит гражданам получать официальные уведомления от всех этих организаций, а также обмениваться сообщениями между собой. Все пользователи сервиса будут проходить верификацию, а безопасность персональных данных возьмет на себя государство.

Андрей Свинцов выразил уверенность в том, что россияне охотно перейдут на использование нового цифрового продукта. При этом он подчеркнул, что другие мессенджеры не потеряют актуальность – они продолжат использоваться для личной переписки, тогда как новый сервис будет задействован преимущественно для делового и официального общения. Депутат добавил, что благодаря верификации по номеру телефона пользователи смогут быть уверены в подлинности отправителей.

Напомним, ранее Президент Владимир Путин подписал закон о создании цифровой платформы, объединяющей функции мессенджера и портала госуслуг. Через нее можно будет не только обмениваться сообщениями и документами, но и подтверждать личность, возраст и право на льготы, а также использовать данные ЕСИА.