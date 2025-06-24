Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера с функциями госуслуг

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Президент России Владимир Путин подписал закон о создании новой многофункциональной цифровой платформы, которая объединит функции мессенджера и сервисов государственных и муниципальных услуг. Эта система станет единым каналом для общения граждан с государством и предоставления цифровых документов. Закон доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

С помощью платформы пользователи смогут обмениваться сообщениями, подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, а также передавать данные о себе из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это позволит подтверждать личность, возраст, наличие льгот, обучение в учебных заведениях и другие сведения. Например, электронные документы, полученные через сервис, можно будет использовать при заселении в гостиницы или подтверждении статуса студента.

Если удостоверения личности уже представлены на платформе и были предъявлены, требовать их дублирующие аналоги будет запрещено – за исключением отдельных, прямо установленных законом случаев.

Определить, какая компания будет разработчиком платформы, предстоит правительству. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, однако некоторые положения начнут действовать позже. Так, требование об обязательной предустановке сервиса на смартфоны, планшеты и другие устройства вступит в силу с 1 сентября 2025 года. С этой же даты вводится правило, согласно которому согласие на обработку персональных данных должно оформляться отдельно от прочих документов.