В Госдуме рассказали, кто стоит за срывом зерновой сделки

В срыве зерновой сделки виновны три страны. Это Украина, атаковавшая корабли Черноморского флота, а также стоящие за ней США и Великобритания. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«За срывом зерновой сделки стоит киевский режим и их кураторы в лице США и Великобритании. Атака на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте, обеспечивающие безопасность продовольственного маршрута в Черном море, была спланированной провокацией», — заявил политик в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что разрыв соглашения в очередной раз доказал — договориться с террористами и их спонсорами невозможно. «Срыв зерновой сделки говорит о том, что сегодня Запад возглавляют лжецы и трусы», — добавил он.

Шеремет напомнил, что большая часть зерна, вывезенного с Украины, направлялась в страны Евросоюза, а не тем, кто в нем нуждается. Поэтому США и Британии выгоден разрыв соглашения — это позволит усилить кризис в ЕС. «Сначала энергетический, организовав подрыв газопроводов „Северного потока“, а теперь и продовольственный», — отметил депутат.

Напомним, что накануне Москва приостановила участие в зерновой сделке из-за теракта на Черноморском флоте. Утром Киев атаковал корабли, которые располагались на внешнем и утреннем рейдах пункта базирования.