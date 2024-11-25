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В Госдуме рассказали, каким категориям граждан положен сокращенный рабочий день
Граждане, которым не исполнилось 18 лет, россияне, имеющие инвалидность I и II групп, женщины, которые работают в сельской местности, имеют право на сокращенный рабочий день. Об этом сообщила член думского комитета по труду Светлана Бессараб.
По ее словам, работники до 18 лет, а также инвалиды должны трудиться не более 35 часов в неделю, а женщины на селе – не более 36 часов.
Парламентарий отметила, что на сокращенный день могут рассчитывать и те сотрудники, условия труда которых отнесены к вредным (III и IV степени) или опасным. Им следует трудиться не более 36 часов в неделю.
Также Трудовой кодекс предоставляет возможность работать по сокращенному дню педагогам, медикам и иным категориям, сообщает РИА Новости.
Ранее Бессараб рассказала о том, какие категории граждан могут рассчитывать на повышение пенсии в 2025 году.
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