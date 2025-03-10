В Госдуме рассказали, как получить налоговый вычет за лечение

В 2025 году граждане России смогут вернуть до 19,5 тыс. рублей в качестве налогового вычета за оплату лечения. Об этом рассказал председатель Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Сергей Леонов, сообщает РИА Новости.

«С этого года максимально допустимая сумма, с которой можно будет получить налоговый вычет за оплату лечения, увеличилась до 150 тысяч рублей. Таким образом, россияне теперь могут вернуть в качестве налогового вычета за лечение до 19,5 тыс. рублей в год», – заметил парламентарий.

Прежде максимальная сумма налогового вычета за лечение не превышала 15,6 тыс. рублей. При этом оформить вычет можно только за те расходы, которые производились в предыдущем отчетном году. «Это касается стандартного лечения, покупки лекарств и самостоятельного приобретения полиса ДМС», – пояснил Леонов.

Депутат уточнил, что при оплате услуг из перечня дорогостоящих видов лечения лимит суммы вычета неограничен – вернуть можно 13% от всех потраченных средств, независимо от итоговой стоимости. Речь идет об ортопедическом лечении врожденных и приобретенных дефектов зубов, паллиативной помощи с использованием на дому изделий, предназначенных для поддержания функций органов, высокотехнологичной медпомощи и процедур ЭКО.

«<...> если человек провел операцию по коррекции зрения в 2024 году и заплатил за нее 160 тыс. рублей, то в этом году он сможет оформить вычет на 13% только от 150 тыс. и вернуть себе 19,5 тыс. рублей. Важно то, что оформить налоговый вычет можно только в течение трех лет», – привел пример Леонов.

Оформить вычет можно либо лично в отделении налоговой инспекции, либо на сайте ФНС. Для получения вычета на оплату лекарств потребуются рецепты или выписка из медкарты, а также сканы чеков, для получения вычета за лечение понадобится лишь одна справка – об оплате медуслуг из медучреждения.