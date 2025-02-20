Россиянам рассказали о том, как получить налоговый вычет за спорт

Россияне могут оформить налоговый вычет за спорт, чтобы вернуть часть средств, потраченных на поддержание здоровья и физической формы. Для получения льготы необходимо сохранять документы, подтверждающие оплату спортивных услуг, и своевременно подавать декларацию в налоговую инспекцию, рассказала «Известиям» юрист Мадина Тебуева.

Эксперт пояснила, что налоговый вычет позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ за счет уменьшения налоговой базы. Воспользоваться этим правом могут граждане, которые официально работают и уплачивают подоходный налог.

Вычет за спорт можно вернуть при условии, что услуги предоставляются организациями или индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в официальном реестре операторов физкультурно-оздоровительных услуг. Максимальная сумма расходов, с которой можно его получить, составляет 150 тыс. рублей в год, а максимальный размер возврата – 19,5 тыс. рублей.

Тебуева также обратила внимание на изменения при оформлении вычета с 1 января 2025 года, в частности, на обновление перечня спортивных организаций и ИП, оказывающих услуги. Оформить его можно, если организация или ИП находятся в специальном списке, опубликованном на сайте Министерства спорта РФ. Он обновляется ежегодно.

«По новым нормам налоговый вычет предоставляется проактивно, то есть без заполнения декларации 3-НДФЛ и предоставления пакета подтверждающих документов», – заключила юрист.

Вычет можно получить только за те годы, в которых были произведены расходы на спорт. Подать декларацию можно в течение трех лет с момента оплаты.