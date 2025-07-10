Депутат Федоров раскритиковал идею о скидках на места для поцелуев в кинотеатрах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Идея предоставлять скидки семейным парам на места для поцелуев в кино будет разрушать семьи, а не укреплять их. Таким мнением с «Татар-информом» поделился член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Ранее депутат Госдумы Владислав Даванков предложил ввести для семейных пар скидки на так называемые места для поцелуев в кинотеатрах и покрывать расходы последних на скидки за счет государства.

«Если уж говорить идеологически, то такая инициатива направлена на разрушение семьи, нежели на ее укрепление», – считает парламентарий.

Он добавил, что подобная инициатива должна быть направлена на молодежь или влюбленных людей, но еще не создавших семью.

«Мы же понимаем, что если кому-то надо целоваться, то это должны быть не семейные союзы. Это может быть молодежь, влюбленные люди, но не обязательно семейная пара. У семейной пары есть где целоваться, как правило», – подвел итог Федоров.