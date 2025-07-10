В Госдуме выступили за субсидии на билеты в кино для супругов

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков («Новые люди») выступил с инициативой предоставить скидки семейным парам на так называемые «места для поцелуев» в кинотеатрах. Расходы на эти льготы, по его замыслу, должны компенсироваться за счет бюджета. Соответствующее обращение он направил министру культуры РФ Ольге Любимовой.

Парламентарий считает, что символические и материальные меры поощрения семей укрепляют позитивное отношение к институту брака. Одной из таких инициатив он называет популяризацию семейного досуга в кино. Особое внимание, по его словам, заслуживают «места для поцелуев» — обычно расположенные на последних рядах, которые ассоциируются с уединением и романтической атмосферой.

«Считаю целесообразным рассмотреть механизм компенсации затрат кинотеатров, предоставляющих скидки семейным парам на такие места. Это станет жестом государственной поддержки семейных ценностей», — говорится в письме депутата.

Даванков подчеркивает, что инициатива не только укрепит семейные отношения, но и поможет кинотеатрам, которые в последнее время сталкиваются с падением посещаемости. По данным СМИ, в первом квартале 2025 года продажи билетов достигли рекордно низкого уровня за три года.

Он призвал Минкульт совместно с профильными ведомствами проработать возможность внедрения этой меры.