В Госдуме прокомментировали требование немецких экологов по «Северному потоку-2»

Газопровод «Северный поток-2» не представляет угрозы для климата, ответил первый зампред комитета Госдумы по экологии Николай Валуев на заявление экологов из Германии по поводу вреда строящегося газопровода для окружающей среды. Об этом сообщает РИА Новости.

«Глобальное потепление, несомненно, может представлять опасность с точки зрения изменения климата и возможных последствий. Труба закольцованная, по которой идет газ, и от нее климат не может пострадать по определению», — объяснил он.

Валуев также добавил, что такие вопросы, как потенциальная угроза экологии, должны были согласовываться еще на стадии проектирования. Экологи в свою очередь заявили, что влияние трубопровода на климат якобы «не проверялось».

Организация Deutsche Umwelthilfe и раньше выражала протест на продолжение строительства, но ее запрос был отклонен.

Сейчас проект реализован на 95%. Он выгоден не только России, но и Евросоюзу, неоднократно подчеркивали в Кремле. Немецкие власти также поддерживают постройку «Северного потока-2».

«Газопровод „Северный поток-2“, вне всяких сомнений, это абсолютно очевидная вещь, так же как дважды два-четыре: выигрышная, выгодная для экономики Европы в целом и Германии в частности», — объяснял Президент РФ Владимир Путин.

Ранее «Татар-информ» сообщало о том, что группа немецких экологов подала в Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии запрос с требованием отозвать разрешение на строительство газопровода.