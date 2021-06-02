Экологи Германии просят отозвать разрешение на работы по «Северному потоку — 2»

Группа экологов из немецкой организации Deutsche Umwelthilfe подала заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство с просьбой запретить строительство и эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА Новости.

Инициаторы обращения считают, что использование газопровода может пагубно сказаться на климатических условиях, так как его влияние на климат не проверялось. Из соображений экологической безопасности они предлагают на время приостановить прокладку трубопровода и провести проверку.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявлял, что «Северный поток — 2» закончат в 2021 году. «По той информации, которой мы от оператора владеем, в этом году это будет», — говорил он.

До этого на пресс-конференции 17 декабря прошлого года Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что строительство газопровода абсолютно точно будет завершено.

«Газопровод „Северный поток — 2“, вне всяких сомнений, это абсолютно очевидная вещь, так же как дважды два — четыре: выигрышная, выгодная для экономики Европы в целом и Германии в частности», — объяснял тогда российский лидер.