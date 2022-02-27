В Госдуме прокомментировали новости о вероятном отключении РФ от SWIFT

Россия будет работать с отечественным аналогом и договариваться о финансовом взаимодействии с зарубежными партнерами, если ее в ближайшие дни отключат от международной системы банковских платежей SWIFT, сообщает Радио Sputnik.

Как пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в России существует аналог международной системы для взаиморасчетов внутри страны.

«В принципе, количество участников в этом аналоге больше, чем в SWIFT. Но поскольку SWIFT — это глобальная система, а наша все-таки скорее отечественная, внутренняя, то для того, чтобы осуществлять внешние финансовые взаимодействия, надо будет договариваться. Во-первых, с теми же китайцами, у которых есть аналог SWIFT. Ну и с другими крупнейшими партнерами, которые также имеют тесные финансовые и экономические отношения», — рассказал глава комитета.

Аксаков также оценил отключение России от SWIFT как некритичное и привел в пример Иран, который уже десятилетие без SWIFT «и ничего, живет, не умирает», добавил он.

Ранее Президент Чехии призвал отключить Россию от системы SWIFT. Войдет ли в новый пакет антироссийских санкций отключение РФ от SWIFT, решат лидеры ЕС на саммите.