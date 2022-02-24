Президент Чехии призвал отключить Россию от системы SWIFT

Президент Чехии Земан призвал отключить Россию от платежной системы SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель центральноевропейской страны осудил действия РФ и выразил свою поддержку народу Украины.

Он подчеркнул, что уважает российский народ, его культуру и жертвы во время Второй мировой войны, но категорически не одобряет проведение военной операции на территории суверенного государства.

«Россия этими действиями допускает преступление против мира. Иррациональное решение руководства РФ принесет значительный ущерб самой России», — сказал Земан.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля по просьбе глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик принял решение признать их суверенитет и подписал соответствующие указы.

Спустя три дня российский лидер объявил о начале специальной операции на Донбассе.

Страны Запада осудили это решение. Они обсуждают ужесточение действующих и введение новых санкций против России.