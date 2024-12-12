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В Госдуме призвали запретить коллекторов
В России необходимо запретить деятельность коллекторов. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.
«На этом рынке надо наводить порядок. Мы предлагаем запретить в договорах уступку прав третьим лицам, и на этом будет поставлен крест на узаконенном бандитизме», – сказал парламентарий в беседе с «Инфо 24».
Народный избранник добавил, что от граждан поступают жалобы на порой незаконные действия со стороны коллекторов.
Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2024 года в России были возбуждены 10,9 млн исполнительных производств о взыскании долгов по кредитам и займам на общую сумму 1,44 трлн руб.
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