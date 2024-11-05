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Сумма долгов на взыскании у россиян по кредитам за год выросла на треть
За первые девять месяцев текущего года в РФ возбудили 10,9 млн исполнительных производств о взыскании долгов по кредитам и займам на общую сумму 1,44 трлн руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ФССП.
За год сумма неисполненных обязательств увеличилась более чем на треть (+34,2%). Объем задолженности, на которую за январь-сентябрь было обращено взыскание, уже превысил результат за весь прошлый год (1,41 трлн руб.).
Всего за январь-сентябрь на исполнении у приставов находилось 24,4 млн производств в отношении граждан на 3,37 трлн руб.
Ранее Правительство РФ утвердило возможность для граждан страны устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов. Норма вступит в силу с 1 марта следующего года.
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