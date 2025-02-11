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Общество 11 февраля 2025 00:04

В Госдуме призвали запретить давать детям нестандартные имена

Депутатами Госдумы подготовлен проект закона о введении ограничений на необычные имена для детей. Об этом сообщила первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.

По ее словам, данная инициатива предусматривает появление перечня, в котором будут содержаться разрешенные имена.

«Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками», — приводи слова Буцкой «Москва 24».

Ранее детский омбудсмен РТ Ирина Волынец предложила предоставить сотрудникам ЗАГСа право отказывать регистрировать сомнительные имена.

#Госдума #необычные имена
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