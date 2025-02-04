Ирина Волынец предложила дать ЗАГСам право отказывать в регистрации сомнительных имен

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с инициативой предоставить сотрудникам ЗАГСа право отказывать в регистрации сомнительных имен. По ее словам, это позволит обеспечить право каждого гражданина РФ на защиту чести и достоинства.

«Абсолютно каждый ребенок имеет право на защиту чести и достоинства. Поэтому в случае, если родители вдруг решили назвать его таким образом, что это причинит вред ребенку, если это может стать трагедией в его судьбе, если это будет предметом насмешек, травли и издевательства со стороны окружающих, в этом случае у сотрудников ЗАГСа должна быть возможность отказать в регистрации такого имени», – рассказала Ирина Волынец «Татар-информу».

Действующий закон ограничивает выбор имени, запрещая использование цифр, символов и нецензурной лексики. Если выбранное родителями имя не относится к данному перечню, то его регистрируют. При этом, по словам Волынец, родители могут выбрать имя «по собственному незнанию или в погоне за хайпом».

«Сейчас, например, популярны имена детей Илона Маска, который является миллиардером. Многие, подражая ему, тоже называют детей какими-то очень сомнительными и критическими именами. Мы сейчас не критикуем имена детей Илона Маска, а говорим о наших детях. Поэтому сегодня у сотрудника ЗАГСа есть обязанность зарегистрировать абсолютно любое имя, которое не противоречит закону.

Мы же предлагаем, если сотрудник ЗАГСа усматривает нарушение права ребенка на честь и достоинство, он должен иметь возможность проконсультироваться с экспертами, специалистами для того, чтобы отказать родителям в регистрации сомнительного имени, потому что дети страдают. Каждый гражданин РФ по факту достижения им возраста 18 лет может взять абсолютно любое ФИО. Но до этого возраста ребенок полностью зависит от родителей и поменять имя может только при их письменном согласии. До этого времени, представляете, сколько может страдать ребенок, как над ним будут издеваться?» – отмечает Волынец.

Она также привела в пример инициативу партии «Новые Люди» о возможности изменения имени без согласия родителей. Волынец отметила, что это противоречит действующему законодательству.

«Более того, в данном случае ребенок под влиянием моды может выбрать имя, которое причинит ему много вреда, беды. Потом он будет обвинять родителей в том, что они не остановили его. Сейчас у родителей есть все законные основания. Если сейчас ребенок хочет поменять имя и это обусловлено здравыми соображениями, то родитель это согласие ему дает. И в этом случае ребенок меняет имя» – сообщила детский омбудсмен.

В связи с этим Волынец предлагает предоставить сотрудникам ЗАГСа право на отказ в регистрации имени, которое может нанести вред ребенку. При этом детский омбудсмен подчеркивает, что это будет является правом, а не обязанностью сотрудника ЗАГСа. Инициатива предполагает, что в случае возникновения сомнений, сотрудник ЗАГСа может проводить экспертизу, привлекать специалистов. Решение об отказе принимается в тех случаях, когда это вопиющие, противоречащие здравому смыслу и благополучию детей имена, рассказала Волынец.

«Но мы хотим подчеркнуть, что подавляющее большинство родителей дают детям адекватные и хорошие имена. Выбор имени - это очень интересная задача для семьи, приятные хлопоты. Хочется пожелать нашим родителям не терять адекватности и называть детей именами, которые будут им приятны, благозвучны, которые соответствуют нашим традициям, национальному коду. Конечно, каждый родитель желает своему ребенку добра, и выбор имени — это большая ответственность для каждой семьи», – подытожила Ирина Волынец.