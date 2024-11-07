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Политика 7 ноября 2024 10:45

В Госдуме призвали закрепить за Украиной статус буферной зоны

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При урегулировании конфликта за Украиной необходимо закрепить статус буферной зоны. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

«Рано или поздно, украинский конфликт сойдет на нет, и чтобы не оставлять мину замедленного действия для последующих поколений, за Украиной должен быть закреплен статус буферной демилитаризованной зоны», – приводит слова парламентария РИА Новости.

Политик уверен, что такая мера обеспечит дополнительную защиту для РФ в случае возможного нападения со стороны государств Запада.

Ранее сообщалось, что окружение избранного Президента США Дональда Трампа намеревается заморозить украинский конфликт. Кроме того, Соединенные Штаты при новом главе государстве хотят продолжить поставлять оружие при условии отказа Киева от вступления в НАТО. Также данный план предусматривает создание демилитаризованной зоны у линии фронта.

#Госдума #Украина
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