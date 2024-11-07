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Политика 7 ноября 2024 09:36

WSJ: Окружение Трампа планирует заморозить конфликт на Украине

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Окружение избранного Президента США Дональда Трампа намеревается заморозить украинский конфликт. Кроме того, Соединенные Штаты при новом главе государстве хотят продолжить поставлять оружие при условии отказа Киева от вступления в НАТО. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что этот план предусматривает создание демилитаризованной зоны у линии фронта. Но в статье не оговаривается, кто именно будет обеспечивать порядок в демилитаризованной зоне.

Во вторник, 5 ноября, в США состоялись президентские выборы. По предварительным данным, победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп, набравший 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Действующий вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис признала поражение на выборах.

#США #Дональд Трамп #конфликт
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