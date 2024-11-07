WSJ: Окружение Трампа планирует заморозить конфликт на Украине

Окружение избранного Президента США Дональда Трампа намеревается заморозить украинский конфликт. Кроме того, Соединенные Штаты при новом главе государстве хотят продолжить поставлять оружие при условии отказа Киева от вступления в НАТО. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что этот план предусматривает создание демилитаризованной зоны у линии фронта. Но в статье не оговаривается, кто именно будет обеспечивать порядок в демилитаризованной зоне.

Во вторник, 5 ноября, в США состоялись президентские выборы. По предварительным данным, победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп, набравший 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Действующий вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис признала поражение на выборах.