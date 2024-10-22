Госдума приняла закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда в России составит 22 440 рублей в месяц. Это почти на 17% выше, чем в настоящее время. Соответствующий законопроект сегодня принят Государственной Думой.

Документ на рассмотрение нижней палаты парламента внесло Правительство России.

Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, проект направлен на выполнение поручения Президента России Владимира Путина, в соответствии с которым уровень МРОТ к 2030 году должен составлять не менее 35 тысяч рублей.

Соотношение с медианной зарплатой за предыдущий год вырастет до 48%. Предполагается, что инициатива затронет порядка 4 млн работающих россиян.