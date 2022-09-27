В Госдуме призвали установить единые выплаты мобилизованным во всех регионах

Необходимо установить единый порядок выплат мобилизованным россиянам. Сумма материального вознаграждения тоже должна быть одинаковой во всех регионах, заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наверное, будет правильным, если Государственная Дума установит единый порядок материального вознаграждения для тех, кто идет (на фронт) в качестве мобилизованного», – сказал политик.

Он напомнил, что главы регионов сейчас самостоятельно принимают решение о размерах выплат для мобилизованных. Так, Москва ежемесячно готова платить им по 50 тысяч рублей, а некоторые регионы планируют назначить единовременные выплаты по 100 тысяч рублей. Где-то эта сумма, по словам Миронова, может достигать 300 тыс. рублей.

С 24 февраля этого года Россия проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. 21 сентября российский лидер объявил о проведении в стране частичной мобилизации.