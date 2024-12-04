Жители РТ по ипотеке купили 10,4 тыс. квартир в новостройках

С начала года Росреестр Татарстана зарегистрировал 16 818 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ).

Данная информация была озвучена на «круглом столе» с представителями ведущих банков региона. Во время его проведения участники встречи обсуждали вопросы взаимодействия, возникающие при подаче документов в Росреестр в электронном виде.

По данным Росреестра РТ, в текущем году в рамках проекта «Электронная ипотека за 24 часа» поступило порядка 31 тыс. заявлений, что составляет 98% от общего количества электронных ипотек. На регистрацию ДДУ татарстанцы подали почти 16,9 тыс. обращений, из них 10,4 тыс. – с ипотекой. В целом доля электронных обращений от кредитных организаций составила 90%.

«Приобретение недвижимости на первичном рынке в ипотеку остается одним из наиболее популярных способов покупки жилья в Татарстане. По нашим данным, в настоящее время более половины объектов в новостройках приобретается с использованием кредитных средств. Наша совместная задача с банками - увеличение уровня цифровизации при подаче документов в регистрирующий орган, что напрямую влияет на оперативность и качество предоставления государственных услуг Росреестра», - подчеркнула заместитель руководителя Управления Росресстра по РТ Лилия Бурганова.

В свою очередь, представители банковского сообщества высказали мнение, что они также заинтересованы в максимальном переходе на электронное взаимодействие с Росреестром, поскольку это удобно и банкам, и клиентам. Они сообщили о готовности совместно отрабатывать все возникающие проблемные вопросы.

Также в ходе заседания от имени руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Азата Зяббарова трем банкам были вручены благодарственные письма – «За активное взаимодействие и плодотворное сотрудничество».