В Госдуме призвали разрешить расходовать маткапитал на услуги, не входящие в ОМС

Заместитель Председателя Государственной Думы РФ Борис Чернышов предложил расширить возможности граждан по расходованию средств материнского капитала. В частности, парламентарий призвал разрешить использование данных средств на медуслуги, не предусмотренные полисом ОМС. С такой инициативой депутат обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, пишут «Известия».

«Расширение использования маткапитала на лечение не только ребенка, но и его родителей позволит значительно повысить доступность медицинских услуг и снизить финансовую нагрузку на семью», – говорится в тексте обращения.

Также Чернышов отметил, что некоторые медицинские услуги, например, лечение зубов, существенно бьют по карману россиян. Соответственно, возможность оплаты за счет средств маткапитала может стать выходом из сложившейся ситуации.

Напомним, в следующем году размер материнского капитала на первого ребенка составит 677 тыс. рублей, на второго – 894 тыс. рублей, если семье не оказывался данный вид поддержки после рождения первого.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил разрешить использование средств маткапитала на получение образования родителями ребенка.