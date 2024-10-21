Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Госдуме призвали разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на авто
Депутаты Государственной Думы РФ предложили разрешить многодетным семьям расходовать 450 тысяч рублей из средств маткапитала на погашение автокредита или приобретение отечественной машины. Такую инициативу в Минфин направили Сергей Миронов и Яна Лантратова, сообщает РИА Новости.
Авторы законодательной инициативы уверены, что данная мера посодействует развитию человеческого капитала, а также повышению уровня жизни многодетных семей. Кроме того, она поспособствует поддержке отечественному автомобилестроению, считают парламентарии.
В настоящее время после рождения третьего ребенка граждане вправе направить получаемые 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Ранее в Госдуме призвали наделить отцов-одиночек правом на досрочный выход на пенсию.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»