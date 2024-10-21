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Общество 21 октября 2024 14:00

В Госдуме призвали разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на авто

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Депутаты Государственной Думы РФ предложили разрешить многодетным семьям расходовать 450 тысяч рублей из средств маткапитала на погашение автокредита или приобретение отечественной машины. Такую инициативу в Минфин направили Сергей Миронов и Яна Лантратова, сообщает РИА Новости.

Авторы законодательной инициативы уверены, что данная мера посодействует развитию человеческого капитала, а также повышению уровня жизни многодетных семей. Кроме того, она поспособствует поддержке отечественному автомобилестроению, считают парламентарии.

В настоящее время после рождения третьего ребенка граждане вправе направить получаемые 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Ранее в Госдуме призвали наделить отцов-одиночек правом на досрочный выход на пенсию.

#маткапитал #Госдума #автомобили
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