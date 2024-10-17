В Госдуме призвали наделить отцов-одиночек правом на досрочный выход на пенсию

Ряд депутатов Госдумы внесут в нижнюю палату парламента проект закона, предусматривающий возможность досрочного выхода на пенсию для отцов-одиночек, сообщает ТАСС.

В частности, предлагается предоставлять право выхода на пенсию в 62 года для мужчин, которые воспитывали троих детей, в 61 год – четверых, в 55 лет – пятерых и более. Кроме того, для получения такой возможности мужчина должен иметь стаж не менее 15 лет, пенсионный коэффициент – не менее 30, а также не менее восьми лет осуществлять уход за детьми в одиночку.

Инициаторы проекта отмечают, что в настоящее время правом на досрочный выход на пенсию обладают матери-одиночки, поэтому данную практику необходимо распространить и на мужчин.

Ранее Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин призвал провести в муниципалитетах РТ мероприятия ко Дню отца.