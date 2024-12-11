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В Госдуме призвали применять смертную казнь за загрязнение природы
В России необходимо снять мораторий на применение смертной казни. Такое мнение выразил депутат Госдумы Петр Аммосов. По его мнению, к высшей мере следует приговаривать владельцев компаний, которые наносят существенный вред окружающей среде.
«Представляете, 400 км розлива нефтепродуктов. Это катастрофа для человека. Мы же питаемся в основном водой. И вот этих владельцев надо наказывать, при том очень жестко», – считает парламентарий, его слова приводит «Газета.ру».
Ранее заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский сообщил, что при выявлении потенциальных источников загрязнения воздуха экологи Татарстана намерены использовать в будущем искусственный интеллект.
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