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Общество 11 декабря 2024 12:00

В Госдуме призвали применять смертную казнь за загрязнение природы

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В России необходимо снять мораторий на применение смертной казни. Такое мнение выразил депутат Госдумы Петр Аммосов. По его мнению, к высшей мере следует приговаривать владельцев компаний, которые наносят существенный вред окружающей среде.

«Представляете, 400 км розлива нефтепродуктов. Это катастрофа для человека. Мы же питаемся в основном водой. И вот этих владельцев надо наказывать, при том очень жестко», – считает парламентарий, его слова приводит «Газета.ру».

Ранее заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский сообщил, что при выявлении потенциальных источников загрязнения воздуха экологи Татарстана намерены использовать в будущем искусственный интеллект.

#Госдума #Экология #Загрязнение окружающей среды
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