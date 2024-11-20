В борьбе с загрязнением воздуха экологи будут использовать искусственный интеллект

При выявлении потенциальных источников загрязнения воздуха экологи Татарстана намерены использовать в будущем искусственный интеллект. Об этом сообщил «Татар-информу» заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

«В сфере цифровизации мы ведем работу не первый год. В этом году в рамках нашей экологической карты открыли один из слоев по онлайн-мониторингу атмосферного воздуха. Все жители нашей республики могут в онлайн-режиме получать информацию со всех наших станций по контролю за атмосферным воздухом», - напомнил он.

Подсистема «Экомониторинг» интегрирована в новую единую цифровую платформу Минэкологии РТ. При поступлении сигнала о превышении загрязнения атмосферного воздуха экологи могут сформировать карту распространения загрязнения с учетом потенциальных источников-загрязнителей.

«В дальнейшем перед нами стоит задача путем применения искусственного интеллекта докрутить систему, работать на опережение. Путем моделирования предыдущих показателей по атмосферному воздуху будем предупреждать возможность загрязнения в дальнейшем», - пояснил Тарнавский.

Он добавил, что при работе с искусственным интеллектом будут использованы математические алгоритмы для определения потенциальных источников загрязнения и предупреждения подобных ситуаций.