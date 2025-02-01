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Общество 1 февраля 2025 17:23

В Госдуме призвали переименовать ряд островов в честь героев СВО

Острова в Арктике необходимо переименовать и назвать их в честь героев специальной военной операции. Такую точку зрения выразил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«И при чем здесь европейские аристократы и фабриканты, имена которых носят острова и проливы архипелага? Постепенно нужно переименовать их в честь героев спецоперации», – написал Миронов в своем телеграм-канале.

Ранее в Госдуме предложили разрешить несовершеннолетним менять имя без согласия родителей, если по этой причине дети столкнулись с травлей.

#Госдума #СВО #Арктика
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