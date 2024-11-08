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Общество 8 ноября 2024 09:21

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в конце года

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Жители России в конце года будут работать шесть дней на неделе 23-29 декабря. Это следует из производственного календаря на текущий год.

В частности, суббота, 28 декабря, будет рабочей, поскольку выходной с этого дня перенесли на понедельник, 30 декабря. Кроме того, рабочая суббота не будет сокращенным днем.

В новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней подряд – с 29 декабря по 8 января.

Напомним, что в ноябре рабочей также была суббота, 2 ноября. Выходной с этого дня был перенесен на 30 апреля.

#рабочая неделя #выходные дни
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