Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в конце года

Жители России в конце года будут работать шесть дней на неделе 23-29 декабря. Это следует из производственного календаря на текущий год.

В частности, суббота, 28 декабря, будет рабочей, поскольку выходной с этого дня перенесли на понедельник, 30 декабря. Кроме того, рабочая суббота не будет сокращенным днем.

В новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней подряд – с 29 декабря по 8 января.

Напомним, что в ноябре рабочей также была суббота, 2 ноября. Выходной с этого дня был перенесен на 30 апреля.