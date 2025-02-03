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Общество 3 февраля 2025 23:07

В Госдуме призвали отменить мораторий на смертную казнь

В России следует отменить мораторий на применение смертной казни для лиц, занимающихся террористической деятельностью. Такую точку зрения выразил депутат Госдумы Алексей Журавлев, комментируя взрыв в московском ЖК «Алые Паруса».

«Не обращая внимания на структуры в Евросоюзе, необходимо отменить мораторий на смертную казнь для террористов», – сказал парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Мораторий на применение смертной казни в России действует с 1997 года. РФ подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Тем самым Россия обязалась ввести мораторий на применение высшей меры наказания.

#смертная казнь #Госдума
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