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Происшествия 3 февраля 2025 11:19

Появились кадры последствий взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве, где погиб человек

Очевидец опубликовал видео с места взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. На видео видны выбитые двери и стекла. Сейчас на месте работают спасатели.

Как сообщает RT на русском, в местных чатах предполагают, что произошло покушение на одного из жителей дома, передвигавшегося с охраной.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Татар-информ» рассказывал, что в результате взрыва погиб один человек, еще четверо получили ранения.

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