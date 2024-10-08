Фарид Мухаметшин призвал провести в муниципалитетах РТ мероприятия ко Дню отца

О реализации мероприятий, посвященных празднованию Дня отца, речь шла сегодня на селекторном совещании в татарстанском региональном отделении партии «Единая Россия». Кроме того, единороссы обсудили текущие задачи реготделений партии.

Совещание, которое провел заместитель секретаря Генерального совета партии, руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Сидякин, прошло в режиме видеосвязи. Участие в нем принял Председатель Государственного Совета РТ, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин, сообщили в пресс-службе татарстанского парламента.

Как отметила вице-спикер Государственной Думы РФ, заместитель секретаря Генсовета партии Анна Кузнецова, в регионах страны партией «Единая Россия» запланирован ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Дня отца.

Напомним, в августе 2021 года Президент России Владимир Путин поддержал предложение ввести в Российской Федерации новый праздник — День отца. Был подписан указ, согласно которому День отца отмечается в России каждое третье воскресенье октября. В текущем году этот день приходится на 20 октября.

Мухаметшин призвал актив регионального отделения партии «Единая Россия» на должном уровне организовать мероприятия, приуроченные ко Дню отца, в муниципальных образованиях республики.

«Эту общероссийскую акцию в Татарстане нужно обязательно поддержать, - подчеркнул спикер Госсовета. - Особый акцент сделать на муниципалитетах, пригласить членов семей участников спецоперации, отцов военнослужащих. В объявленный в России Год семьи эта акция приобретает особое звучание».

Он поручил Исполкому реготделения партии организовать такую работу.