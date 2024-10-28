В Госдуме предложили запретить отказывать в приеме на работу женщинам без детей

Группа депутатов Госдумы внесет в нижнюю палату парламента проект закона, запрещающий работодателям отказывать в трудоустройстве бездетным женщинам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Некоторые работодатели отказывают в трудоустройстве молодым женщинам, у которых нет детей, опасаясь последующих сложностей, связанных с потенциальным длительным отпуском и выплатами по беременности, родам и уходу за ребенком», – сказано в пояснительной записке.

Также закон предусматривает, что работодатель не сможет отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Авторы инициативы предлагают увеличить с полутора до трех лет возраст детей, чьи матери в случае невозможности работы на прежнем месте получают право на перевод на другое место работы с сохранением среднего заработка по прежней работе.

Ранее сообщалось о принятии Госдумой законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда. С января следующего года МРОТ в России составит 22 440 рублей.