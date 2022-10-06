В Госдуме призвали Генпрокуратуру разобраться с проблемами снабжения тыла

Депутаты Государственной Думы РФ обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла. Председатели комитетов ГД по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали ему официальное письмо. Об этом рассказал член комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Гурулев.

«Одновременно два председателя наших комитетов — по безопасности и по обороне — написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки всё это в тылу делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме... Внимание, вопрос: где [всё это]?», — заявил Гурулев в эфире телеканала «Россия 1».

Генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев был командующим 58-й общевойсковой армией в 2012–2016 годах, заместителем командующего войсками Южного военного округа в 2016–2019 годах. В 2013-м против него возбудили уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий, которое затем было прекращено.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации российский лидер объявил 21 сентября. По данным министра обороны Сергея Шойгу, всего предполагается призвать из запаса 300 тыс. человек. При этом к 4 октября 200 тыс. человек уже были мобилизованы, сообщил он позднее.