news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Госдуме предложили выдавать прокатные удостоверения на компьютерные игры
Скопировать ссылку
news_top_970_100
В России необходимо ввести практику выдачи прокатных удостоверений компьютерным играм. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова, передает РИА Новости.
При этом парламентарий сослалась на работающий в отечественном кинопрокате механизм выдачи прокатных удостоверений.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в России хотят ввести уголовную ответственность за съемку полетов беспилотников.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2