В Госдуме предложили выдавать прокатные удостоверения на компьютерные игры

В России необходимо ввести практику выдачи прокатных удостоверений компьютерным играм. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова, передает РИА Новости.

При этом парламентарий сослалась на работающий в отечественном кинопрокате механизм выдачи прокатных удостоверений.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в России хотят ввести уголовную ответственность за съемку полетов беспилотников.