В Госдуме предложили выдавать дипломы студентам-целевикам только после отработки

Студентам, которые проходили обучение по целевому направлению, предлагается выдавать дипломы об окончании вуза только после трех лет отработки на предприятии. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов. Соответствующую инициативу он направил в Минобрнауки и Минпросвещения.

По мнению парламентария, некоторые выпускники высших учебных заведений не выполняют свои контрактные обязательства, что приводит к дефициту кадров. Они находят лазейки и не возвращаются в организации.

Нилов считает, что данная проблема в ближайшее время может стать массовой и негативно отразится на балансе рынка, передает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в десятку регионов РФ по набору целевиков в вузы.