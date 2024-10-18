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В Госдуме предложили выдавать дипломы студентам-целевикам только после отработки
Студентам, которые проходили обучение по целевому направлению, предлагается выдавать дипломы об окончании вуза только после трех лет отработки на предприятии. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов. Соответствующую инициативу он направил в Минобрнауки и Минпросвещения.
По мнению парламентария, некоторые выпускники высших учебных заведений не выполняют свои контрактные обязательства, что приводит к дефициту кадров. Они находят лазейки и не возвращаются в организации.
Нилов считает, что данная проблема в ближайшее время может стать массовой и негативно отразится на балансе рынка, передает Ura.ru.
Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в десятку регионов РФ по набору целевиков в вузы.
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