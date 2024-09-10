Татарстан вошел в топ-10 регионов по набору целевиков в вузы

Татарстан занял шестое место по России по целевому набору в вузы. По квоте на программы бакалавриата и специалитета здесь зачислены 1094 человека. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщает ТАСС.

Всего по стране для студентов-целевиков предусмотрено свыше 145 тысяч мест, зачислены порядка 39 тысяч человек.

«В рамках приемной кампании 2024-2025 учебного года общее количество мест в вузах для целевого обучения составило порядка 145,4 тыс., что на 3,8 тыс. мест больше, чем годом ранее», — заявила вице-премьер.

В настоящее время в вузах продолжается набор учащихся по программам аспирантуры, магистратуры, ординатуры, а также ассистентуры-стажировки.



Также стали известны сферы обучения, где зачислено больше всего будущих бакалавров и специалистов-целевиков от плана. Это здравоохранение и медицинские науки: использовано 72,7% от квоты, а также сельское хозяйство и сельхознауки — 46,6%. При этом наибольшей популярностью среди абитуриентов в этом году пользуются лечебное дело, педиатрия, педагогика, стоматология, агроинженерия, электроэнергетика и электротехника, проектирование авиационных и ракетных двигателей и ряд других направлений.

Лидером по целевому набору в России стала Москва — более 6,4 тысячи, второе место занял Санкт-Петербург — свыше 3,1 тысячи, третье — Ростовская область с 1319 целевиками. В топ-5 также вошли Башкортостан — 1299 человек и Свердловская область — 1262. Следом за Татарстаном в рейтинге оказались Новосибирская область, Краснодарский и Красноярский края и Воронежская область.