Общество 13 августа 2025 08:11

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на ремонт жилья для некоторых граждан

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет до 500 тысяч рублей на отделочный ремонт жилья для многодетных семей, малоимущих граждан, а также пенсионеров. Авторы инициативы – лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, пишет РИА «Новости».

По словам инициаторов, данный налоговый вычет позволит компенсировать часть расходов на благоустройство жилья, например, затраты на покупку отделочных материалов и оплату работ по внутренней отделке, исключая расходы на реконструкцию, переустройство или перепланировку. Также такая мера позволит поддерживать жилищный фонд в хорошем состоянии.

Причем люди смогут перенести остаток на последующие налоговые периоды, но не более трех лет. Также вычет не предоставят, если расходы покрыл работодатель или иные лица или источником финансирования стал бюджет.

