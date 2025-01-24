В Госдуме предложили ввести ГОСТ на роллы и суши

В России хотят ввести ГОСТ на роллы и суши. С соответствующей инициативой к руководителю Росстандарта Антону Шалаеву обратился председатель Комитета Государственной Думы РФ по региональной политике Алексей Диденко, пишет газета «Известия».

В своем обращении парламентарий констатировал, что вместе с ростом спроса на блюда японской кухни «участились случаи обращений граждан, связанных с нарушением качества и безопасности такой продукции».

Особую обеспокоенность у депутата вызвали случаи массовых отравлений, связанных с несоблюдением санитарных норм, использованием недоброкачественных ингредиентов и отсутствием должного контроля за процессом приготовления.

К тому же продукты, используемые для суши и роллов (рыба, морепродукты, яйца и так далее), зачастую не подвергаются термической обработке, и это повышает риск для здоровья потребителей, добавил Диденко.

Сейчас требования к приготовлению суши и роллов регулируются требованиями и нормами для общепита в целом. Поэтому депутат предложил создать ГОСТ, устанавливающий конкретные требования к качеству, технологии приготовления и санитарным нормам для этих блюд.

Автор идеи заявил изданию, что, на его взгляд, введение нового ГОСТа поможет создать единые требования к ингредиентам, технологиям приготовления и условиям хранения. Так, рыба, используемая для суши, должна быть не только свежей, но и правильно обработанной, чтобы исключить вероятность паразитарных заболеваний, пояснил Диденко.