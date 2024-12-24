С 2025 года в России начнет действовать новый ГОСТ на шаурму

ГОСТ на шаурму будет окончательно утвержден в 2025 году, тогда же он вступит в силу. Об этом ТАСС сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Протасов уточнил, что недавно завершилась работа над первой редакцией стандарта, которая вскоре будет опубликована для обсуждения. Он подчеркнул, что ожидается окончательное утверждение документа в 2025 году, тогда же он вступит в силу.

Кроме того, Протасов упомянул о планах Роскачества провести дополнительные исследования качества шаурмы. Во время анализа продукта в апреле 2024 года специалисты обнаружили наличие опасных бактерий, а в 27 из 29 образцов выявили нарушения санитарных норм. Глава организации подчеркнул важность постоянного контроля за этой категорией продуктов.

Параллельно ведется разработка ГОСТа для обеспечения пищевых стандартов в заведениях общественного питания. Также в скором времени планируется утвердить стандарт для натуральной косметики. Как отметил Протасов, проверка уровня экологичности продукции требует проведения серьезных лабораторных тестов, и Роскачество намерено заняться этим вопросом в соответствии с новым стандартом.