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С 2025 года в России начнет действовать новый ГОСТ на шаурму
ГОСТ на шаурму будет окончательно утвержден в 2025 году, тогда же он вступит в силу. Об этом ТАСС сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.
Протасов уточнил, что недавно завершилась работа над первой редакцией стандарта, которая вскоре будет опубликована для обсуждения. Он подчеркнул, что ожидается окончательное утверждение документа в 2025 году, тогда же он вступит в силу.
Кроме того, Протасов упомянул о планах Роскачества провести дополнительные исследования качества шаурмы. Во время анализа продукта в апреле 2024 года специалисты обнаружили наличие опасных бактерий, а в 27 из 29 образцов выявили нарушения санитарных норм. Глава организации подчеркнул важность постоянного контроля за этой категорией продуктов.
Параллельно ведется разработка ГОСТа для обеспечения пищевых стандартов в заведениях общественного питания. Также в скором времени планируется утвердить стандарт для натуральной косметики. Как отметил Протасов, проверка уровня экологичности продукции требует проведения серьезных лабораторных тестов, и Роскачество намерено заняться этим вопросом в соответствии с новым стандартом.
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