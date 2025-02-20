В Госдуме предложили упростить выбор фамилии при заключении брака

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Депутат Государственной Думы РФ Ксения Горячева внесла в нижнюю палату парламента законопроект, упрощающий процесс выбора фамилии при заключении брака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции, в которую входит парламентарий.

В законопроекте констатируется, что сейчас при желании одного из супругов оставить свою фамилию, а второго – принять двойную приходится решать дополнительную бюрократическую задачу. Речь идет о процедуре смены имени и, соответственно, замене документов.

В случае же принятия новеллы супруги смогут сразу при регистрации брака выбрать подходящий вариант: оставить свои фамилии, взять фамилию друг друга или присоединить фамилию супруга – один или оба, в любом порядке.

«При подготовке к свадьбе столкнулась с неожиданной сложностью: если один из супругов хочет присоединить фамилию другого, но второй оставляет свою, это нельзя оформить сразу – нужно менять документы через отдельную процедуру», – объяснила Горячева возникновение у нее интереса к этой проблеме.