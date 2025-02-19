Минмол РТ начнет выделять гранты до 100 тыс. рублей на свадьбы в национальном стиле

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В Татарстане летом планируют запустить грантовую программу, по которой молодые семьи смогут получить до 100 тыс. рублей на проведение свадьбы, если церемония будет включать национальные фольклорные элементы. Об этом «Татар-информу» сообщила первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.

«Мы утверждаем смету с Раисом Татарстана [Рустамом Миннихановым]. Это будет грант от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Такого нет нигде. Хотим запустить программу летом. Должен быть национальный костюм, или выступление фольклорного ансамбля, или любые другие варианты национального стиля», – рассказала собеседница агентства.

Сегодня Минмолодежи РТ отчиталось о выполнении публичных целей министерства на 2024 год, две из них были посвящены поддержке семей.