В Госдуме предложили списывать ипотеку семьям при рождении третьего ребенка

При рождении третьего ребенка в семье следует списывать ипотечный кредит, заявила замглавы комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая. Сумма помощи может превысить миллион рублей, зато средства точно не уйдут «налево», уверена она.

Для молодых семей эта мера поддержки может стать решением важной проблемы, подчеркнула парламентарий. «Вероятно, это получится даже больше, чем миллион, но это совершенно конкретная помощь, которая не уйдет “направо, налево”», — добавила Буцкая агентству РИА Новости.

Напомним, в этом году российским семьям с детьми упростили процедуру рефинансирования ипотеки с помощью материнского капитала. Кроме того, Президент РФ Владимир Путин разрешил использовать маткапитал для оплаты частного образования.